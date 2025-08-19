menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Polisi Periksa 8 Orang Saksi Terkait Kebakaran Sumur Minyak di Blora

Polisi Periksa 8 Orang Saksi Terkait Kebakaran Sumur Minyak di Blora

Polisi Periksa 8 Orang Saksi Terkait Kebakaran Sumur Minyak di Blora
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto bersama jajaran. ANTARA/Gunawan

jpnn.com, BLORA - Polisi memeriksa delapan orang saksi terkait insiden kebakaran sumur minyak masyarakat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora. 

"Pemanggilan saksi hingga saat ini sudah ada empat orang. Insya Allah hari ini sesuai agenda Satreskrim, kami akan memanggil lagi sekitar empat orang untuk dimintai keterangan," kata Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto di Blora, Selasa.

Menurut dia selain saksi dari warga sekitar, pihaknya juga telah meminta keterangan awal kepada pemilik atau investor yang mengelola sumur tersebut.

Baca Juga:

"Pemilik sudah kami mintai keterangan awal, nanti akan kami periksa lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, kata dia, pada Senin (18/8) Polres Blora baru memeriksa empat orang saksi dari warga sekitar. Sedangkan pemilik sumur minyak belum dimintai keterangan.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jateng untuk melakukan penyelidikan teknis di lokasi kejadian. Namun, investigasi baru bisa dilakukan setelah api benar-benar padam.

Baca Juga:

"Nantinya kalau api sudah bisa dipadamkan, Insya Allah tim Labfor akan datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan," ujarnya.(antara/jpnn)

Polisi memeriksa delapan orang saksi terkait insiden kebakaran sumur minyak masyarakat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.


Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI