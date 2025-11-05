menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Polisi Periksa Saksi & Olah TKP Kebakaran Rumah Hakim PN Medan

Polisi Periksa Saksi & Olah TKP Kebakaran Rumah Hakim PN Medan

Polisi Periksa Saksi & Olah TKP Kebakaran Rumah Hakim PN Medan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Jean Calvjin Simanjuntak ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean.

jpnn.com - MEDAN - Rumah Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Khamozaro Waruwu terbakar, Selasa (4/11).

Peristiwa terjadi sehari sebelum jadwal pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa dalam kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.

Kepolisian Resor Kota Besar Medan bersama Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara saat ini mendalami penyebab kebakaran yang terjadi di rumah hakim tersebut.

Baca Juga:

Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. "Kami bersama Direktorat Kriminal Polda Sumut melakukan olah tempat kejadian perkara," ujar Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Jean Calvjin Simanjuntak di Medan, Rabu (5/11).

Dia memastikan bahwa proses penyelidikan kasus tersebut masih terus berlanjut hingga saat ini, dengan melibatkan pemangku kebijakan terkait.

Jean mengatakan sebelumnya jajarannya telah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi.

Baca Juga:

”Hari ini kami masih bekerja untuk olah TKP lanjutan, kemarin sudah dilakukan olah TKP awal," ungkap Jean.

Dia mengatakan olah TKP bertujuan mencari sumber api di rumah hakim PN Medan tersebut.

Polisi memeriksa saksi dan melakukan olah TKP terkait kebakaran di rumah hakim PN Medan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI