Polisi Perketat Penyekatan di Perbatasan Jabar saat Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran

jpnn.com - Sebanyak 3.248 personel gabungan polisi diturunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Kota Bandung, pada Selasa (20/10/2026). Penyekatan juga telah dilakukan di daerah perbatasan Jawa Barat.

Karo Ops Polda Jabar Kombes Teddy Suhendyawan mengatakan ribuan personel ini akan disebar di sejumlah titik aksi di Kota Bandung. Aksi demo ini sebagai evaluasi kinerja Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming dalam dua tahun memimpin Indonesia.

"3.248 personel ya. Tapi di empat di beberapa titik ya. Titik-titik ini DPRD, kemudian Cikapayang, sama simpang lima," kata Teddy saat ditemui di Alun-alun Kota Bandung.

Dia menjelaskan, personel gabungan itu terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung. Mereka dilibatkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun massa aksi yang turun ke jalan hari ini diantaranya berasal dari aliansi mahasiswa hingga warga Dago Elos.

Aksi terbagi ke beberapa titik, yaitu Gedung DPRD Jawa Barat, kawasan Asia-Afrika, hingga Cikapayang. Dia memastikan petugas juga ditempatkan di tempat-tempat keramaian.

"Iya, termasuk semuanya kami amankan, termasuk semua. Sudah kami plotting sesuai dengan yang tadi sampaikan Pak Kapolrestabes ya. Sudah kami plotting semua," ucapnya.

Penyekatan juga diberlakukan di wilayah perbatasan Jawa Barat dengan daerah lain. Pihaknya telah memerintahkan polres jajaran untuk melakukan penyekatan tersebut.