Polisi Razia Saritem Bandung, Tiga Orang Positif Narkoba

jpnn.com, BANDUNG - Polisi kembali merazia kawasan eks lokalisasi prostitusi atau Saritem di Kecamatan Andir, Kota Bandung, pada Jumat (16/10/2026) malam.

Tiga orang dinyatakan positif narkoba dalam razia yang dipimpin Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi bersama jajaran Satuan Reserse Narkoba.

Dedi mengatakan, operasi tersebut merupakan arahan dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dengan maksud menekan peredaran narkotika.

"Ini yang merupakan program prioritas Kapolri, di mana salah satu programnya pemulihan kawasan narkoba," kata dia usai razia.

Perwira Menengah Polri itu menjelaskan, razia hari ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh Satresnarkoba Polrestabes Bandung. Pelaksanaan razia melibatkan jajaran TNI, BNN, dan Satpol PP.

Dedi menegaskan pihaknya bersama instansi terkait berkomitmen secara konsisten menjaga Bandung dari peredaran narkoba.

"Polrestabes Bandung berkomitmen tidak ada satu jengkal tanah pun yang menjadi sarang narkoba. Kami akan terus perangi ini komitmen bersama," ucapnya.

Sementara itu, Kasatresnarkoba Polrestabes Bandung, AKBP Oliestha Ageng Wicaksana menuturkan pihaknya telah menyisir jalan gang yang ada di kawasan tersebut.