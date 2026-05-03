Polisi Ringkus 2 Tersangka Curas Viral yang Bikin Nenek 60 Tahun Tewas

jpnn.com, BINJAI - Tim gabungan dari Jatanras Polda Riau, Jatanras Polresta Pekanbaru, dan Tim Cobra Satreskrim Polres Binjai berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang menyebabkan seorang perempuan lanjut usia meninggal dunia yang sempat viral di media sosial. Dua tersangka diamankan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pada Jumat (1/5/2026) sekitar pukul 17.30 WIB.

Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana membenarkan penangkapan tersebut. “Kami bersama tim Jatanras Polda Riau dan Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan dua pelaku curas yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di wilayah Pekanbaru,” ujarnya.

Kedua tersangka yang ditangkap adalah Selatat Alias Amat bin Ali Asan, laki-laki berusia 34 tahun, warga Jalan Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, serta Lisbet Barasa Alias Lisbet, perempuan berusia 22 tahun, warga Jalan Pendidikan, Kelurahan Sihotang Hasugian, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hizkia Siagian menjelaskan bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat. “Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa diduga tersangka Selamat Als. Amat dan tersangka Lisbet Barasa Als. Lisbet sedang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Setelah dilakukan penyelidikan, benar keduanya berada di lokasi tersebut,” kata AKP Hizkia Siagian.

Kronologi kejadian bermula pada Rabu (29/4/2026) sekitar pukul 15.30 WIB. Pelapor yang merupakan adik ipar korban dihubungi keluarga bahwa telah terjadi kejadian di rumah korban di Jalan Kurnia II, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Korban diketahui bernama Dumaris Denny Waty Sitio, perempuan usia 60 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga.

Berdasarkan rekaman CCTV rumah korban, pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Anisa Florensa Tumanggor yang merupakan menantu korban, bersama seorang perempuan dan dua orang laki-laki tidak dikenal.

Barang yang hilang antara lain dua buah cincin emas masing-masing seberat 10 gram, satu buah music box, satu buah speaker aktif, serta uang tunai berbentuk dolar Singapura sebanyak 400 dolar Singapura.