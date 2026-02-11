Polisi Ringkus 3 Penyiram Air Keras di Jakarta Pusat, Ini Pengakuan Pelaku

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat meringkus tiga pelaku penyiraman air keras di Cempaka Putih Barat.

Ketiganya merupakan pelajar, yang masih menjalani pemeriksaan intensif.

"Untuk tiga orang pelajar sudah kami amankan dan masih dalam proses," kata Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polres Metro Jakpus Kompol Rita Oktavia, Selasa.

Dia mengatakan ketiga pelajar itu berinisial A, D, dan F.

Kompol Rita mengatakan bahan yang digunakan oleh tiga pelajar bukan dari air keras namun cairan kimia berbahaya.

"Perlu dijelaskan sebenarnya cairan tersebut bukan air keras, tetapi cairan bahan kimia," katanya.

Menurut dia, ketiga pelajar yang menyiramkan cairan kepada pelajar lainnya di Cempaka Putih Barat, sudah diamankan pada Minggu (8/2).

Rita mengatakan bahwa ketiga pelajar yang menjadi pelaku penyiraman cairan kimia masing-masing