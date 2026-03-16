Polisi Ringkus 4 Remaja Geng Motor yang Bawa Samurai

jpnn.com, BANDUNG - Polisi menangkap empat remaja yang diduga bagian dari kelompok bermotor saat patroli dini hari di wilayah Kota Bandung pada Minggu (15/3).

Keempatnya ditangkap setelah sempat melarikan diri ketika dikejar petugas.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan, penangkapan bermula saat Tim Prabu 3 menerima laporan dari Posko Pakuan mengenai adanya sekelompok geng motor yang membawa senjata tajam.

Kelompok tersebut menggunakan seperti motor Suzuki GSX berwarna hitam dan biru. Mereka kemudian melarikan diri saat dilakukan pengejaran oleh anggota Polsek Lengkong.

"Dalam melaksanakan kegiatan patroli Tim Prabu 3 mendapat laporan dari posko pakuan terkait adanya sekelompok geng motor dengan membawa senjata tajam jenis samurai dan menggunakan kendaraan Suzuki GSX warna hitam dan biru yang melarikan diri saat dikejar oleh Polsek Lengkong," kata Asep di Mapolrestabes Bandung, Senin (16/3).

Petugas kemudian melakukan pengejaran hingga ke Jalan Guntur Sari.

Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan empat orang pelaku beserta dua unit sepeda motor yang mereka gunakan.

"Anggota kemudian melakukan pengejaran ke Guntur Sari dan berhasil mengamankan 4 Pelaku dan 2 Motor Gsx dengan barang bukti satu buah samurai, satu buah stick baseball," ujarnya.