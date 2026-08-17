Polisi Ringkus Satu Pencuri Motor dan Ponsel di Muara Enim

jpnn.com, PALEMBANG - Aksi pencurian yang terjadi di sebuah bangunan di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, diungkap jajaran Polsek Gunung Megang.

Satu dari dua pelaku yang diduga terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor dan telepon genggam tersebut diamankan setelah sempat masuk dalam daftar pencarian.

Kapolsek Gunung Megang AKP Kms Erwin menjelaskan pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menindak setiap tindak kriminal yang meresahkan masyarakat.

Peristiwa pencurian itu terjadi di bangunan SPPG Dusun VII, Desa Ulak Bandung, Kecay Ujan Mas, Senin (6/7/2026).

"Saat itu, korban yang tengah tertidur terbangun dan mendapati sepeda motor Honda Beat berwarna merah-hitam miliknya yang dparkir di dalam bangunan sudah tidak berada di tempat," jelas Erwin, Senin (17/8/2026).

Tidak hanya itu, seorang saksi yang berada di lokasi juga kehilangan satu unit telepon genggam yang sebelumnya diletakkan di samping tempat tidurnya.

Akibat kejadian tersebut, korban dan saksi mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp 7.250.000.

Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Gunung Megang untuk ditindaklanjuti.