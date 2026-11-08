Polisi Sebut Belasan Rumah Terdampak Kebakaran Pul DAMRI di Bandung

jpnn.com - Sebanyak 13 rumah terdampak api dan asap dalam kebakaran hebat yang melahap 10 unit bus di pul DAMRI, Jalan Kebon Kawung, Kota Bandung.

Kapolsek Cicendo AKP Darno mengatakan bahwa menurut keterangan dari pengurus RT setempat, ada belasan rumah yang terdampak kebakaran.

"Kalau rumah warga yang terdampak, sesuai dengan keterangan dari Bu RT, itu ada 13," kata Darno saat ditemui di lokasi, Minggu (8/11/2026) malam.

Merujuk informasi awal, Darno menuturkan sedikitnya terdapat 10 bus yang terbakar. Bus-bus tersebut terparkir di area yang bersebelahan dengan permukiman warga.

Kendaraan yang terbakar itu diketahui sudah tidak beroperasi. "Sampai saat ini yang bisa kami laporkan bahwa sudah ada sepuluh unit bus yang terbakar," ucapnya.

Dugaan sementara, titik api pertama kali muncul di area bus. Kendati begitu, Darno menegaskan pihaknya masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap penyebab pasti kebakaran tersebut.

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"Sementara dari bus, cuma sekali lagi nanti mohon waktu. Nanti kami update untuk sumber apinya, ya," ujarnya.

Kejadian ini juga membuat satu orang warga mengalami sesak nafas hingga harus mendapatkan pertolongan medis.