Polisi Sebut Haerul Saleh Meninggal karena Kebakaran, Bukan Faktor Lain

jpnn.com, JAKARTA - Polisi memastikan anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan, Haerul Saleh, meninggal dunia akibat kebakaran rumah di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi mengatakan hasil penyelidikan sementara menunjukkan korban meninggal karena kebakaran dan bukan akibat faktor lain.

“Bahwa benar penyebab korban meninggal dunia karena kebakaran dan bukan karena sebab lain,” kata Joko dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/5).

Menurut dia, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama tim INAFIS dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri. Dari hasil olah TKP, ditemukan sejumlah barang yang diduga menjadi pemicu kebakaran.

“Saat ini barang temuan dibawa Puslabfor untuk dilakukan pemeriksaan dan tentunya kita masih menunggu hasil pemeriksaan Puslabfor,” ujarnya.

Joko menjelaskan barang yang diperiksa berbentuk cairan, namun belum dapat memastikan jenis cairan tersebut karena masih dalam proses pemeriksaan laboratorium forensik.

Ia juga belum dapat memastikan penyebab utama kematian korban, termasuk dugaan sesak napas, dan meminta publik menunggu hasil pemeriksaan dokter.

Sebelumnya, polisi membenarkan Haerul Saleh menjadi korban jiwa dalam kebakaran rumah di Jalan Teratai VI Nomor 07, RT03/RW02, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.