Polisi Sebut Kematian Wanita di Tanjung Priok Tak Wajar
jpnn.com - Polisi masih mengusut kasus kematian seorang wanita di rumah kos Jalan Ganggeng 6, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat (5/6) sekitar pukul 02.00 WIB.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Awaludin Kanur menilai kematian wanita tersebut tidak wajar.
Namun, pihaknya masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab kematian korban.
"Memang, kematian bisa dibilang tidak wajar," kata Awaludin di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Dia meminta seluruh pihak agar bersabar selama satu sampai dua hari ke depan karena penyelidikan masih berlangsung.
Polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. "Nanti kita info, ya, kalau sudah ada titik terangnya," ujar Awaludin.
Saat ini, katanya, petugas masih fokus menyelidiki kasus tersebut untuk mengungkap pelakunya.
"Kami mohon doanya agar segera terungkap pelaku dan juga motifnya. Perkembangan segera di-update," tutur Awaludin.
Polisi masih mengusut kasus kematian tak wajar seorang wanita di rumah kos Jalan Ganggeng 6, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wanita Muda Tewas di Tanjung Priok
- GlamLocal Hadirkan Kurasi 65 Merek Lokal di Indonesia Women Fest 2026
- Aksi Mbak AK Mencuri Motor di Pasar Rebo Terekam CCTV
- JICT Salurkan 44 Sapi Kurban di Kawasan Tanjung Priok
- Pemudah Akses Kesehatan Wanita, Indodana PayLater & Ovy Health Hadirkan Pembiayaan Fleksibel
- Pembunuh Wanita di Makassar Ditangkap Polisi