Polisi Selamatkan Seorang Ibu Paruh Baya dari Serangan Buaya di Tarakan
jpnn.com - TARAKAN - Personel Polres Tarakan, Kalimantan Utara, berhasil menyelamatkan seorang ibu paruh baya yang diserang buaya sepanjang tiga meter saat melakukan aktivitas di sekitar Waduk Persemaian, Senin (19/1) sekitar pukul 15.15 WITA.
"Kejadian bermula ketika korban yang identitasnya belum diketahui sedang mengambil rumput di tepi Waduk Persemaian untuk pakan ternak sapi," kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Tarakan Iptu Rusli dalam keterangan tertulis diterima di Tarakan, Senin (19/1).
Saat sedang beraktivitas, lanjur dia, korban tiba-tiba diterkam seekor buaya.
Korban sempat meminta pertolongan kepada warga sekitar.
Mendengar teriakan dari korban, personel Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) yang sedang melaksanakan kegiatan pembinaan fisik (binsik) terhadap calon siswa (casis) Polri, segera menuju lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan.
Dengan sigap, personel berupaya melepaskan gigitan buaya yang diperkirakan berukuran panjang sekitar 3 meter dengan lebar kurang lebih 40 sentimeter dari kaki korban.
Setelah berhasil dievakuasi, korban segera ditolong oleh personel Bagian SDM dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (RSUKT) menggunakan kendaraan dinas Bag SDM guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka serius berupa patah tulang pada bagian betis kaki kanan yang disebabkan oleh gigitan buaya.
Polisi menyelamatkan seorang ibu paruh buaya dari serangan buaya di Tarakan, Kaltara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gerebek Kampung Narkoba, Polresta Pekanbaru Angkut 11 Orang
- Guru di Tarakan Keluhkan Chromebook Era Nadiem: Tak Berfungsi dan Jadi Beban Aset
- Pekerja Kafe di Pekanbaru Ditemukan Tewas, Polisi Bilang Begini
- Polda Aceh Pecat Brimob Diduga Gabung Tentara Rusia, Ini Kronologinya
- Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Ungkap Alasan Terbitkan SP3 untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis
- Polda Metro Terbitkan SP3 untuk 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi