Polisi Selidiki Kasus Penganiayaan Terhadap Karyawan Zaskia Adya Mecca

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian terus menyelidiki kasus penganiayaan terhadap karyawan Zaskia Adya Mecca, Faisal saat mengantarkan anak ke sekolah di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kabar terbaru, aparat sudah mencari saksi serta mengumpulkan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi.

"Kami mencari saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti berupa CCTV yang ada di tempat kejadian," kata Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela dilansir Antara, Rabu (24/9).

Menurutnya, laporan terkait peristiwa yang dialami karyawan Zaskia Adya Mecca itu sudah diterima dan penyelidikan masih berlangsung.

Polisi bahkan sudah memeriksa 3 orang saksi, termasuk korban, serta dua warga di sekitar lokasi kejadian.

Akan tetapi, identitas pelaku yang menganiaya karyawan Zaskia Adya Mecca masih belum diketahui.

"Identitas masih dalam tahap penyelidikan," jelasnya.

Sementara itu, korban diketahui mengalami luka ringan seperti memar di tangan dan kaki akibat kejadian tersebut.