Polisi Selidiki Kasus Teror Terhadap DJ Donny

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menyelidiki kasus teror yang dialami seorang pemengaruh (influencer) bernama Ramon Dony Adam atau akrab disapa DJ Donny.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan telah memeriksa sebanyak 12 orang saksi.

"Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi yang mengetahui, mendengar, atau mengalami terhadap peristiwa tersebut," kata Iman saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Senin.

Iman menjelaskan pihaknya masih melakukan pengumpulan dokumen ataupun petunjuk lainnya untuk pengumpulan barang bukti.

"Sehingga konstruksi perbuatan hukumnya menjadi utuh. Begitupun juga dengan laporan polisi lain yang dialami oleh para 'influencer' dan sudah melakukan pelaporan terhadap Polda Metro Jaya," katanya.

Pihaknya terus akan melakukan pendalaman, pengumpulan alat bukti dengan upaya maksimal sehingga bisa lebih terang permasalahannya.

Polda Metro Jaya masih melakukan analisis terkait rekaman kamera pengawas (CCTV) terkait kasus teror yang dialami seorang pemengaruh (influencer) bernama Ramon Dony Adam atau akrab disapa DJ Donny.

"Itu, kan, perlu kami analisis," kata Kombes Iman Imanuddin saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (7/1).