Polisi Selidiki Kecelakaan Mobil Tahanan di Labuhanbatu, Begini Kejadiannya

jpnn.com - Polisi menyelidiki penyebab kecelakaan mobil tahanan Polres Labuhanbatu di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan masih melakukan pengecekan terkait kecelakaan yang melibatkan kendaraan khusus (ransus) tahanan tersebut.

"Sedang kami cek dan sudah ditangani. Penyebab kecelakaan kendaraan khusus tahanan masih dalam penyelidikan,” kata dia, Sabtu (17/10/2026).

Sebelumnya, ransus tahanan Polres Labuhanbatu bernomor polisi 210-11 bertabrakan dengan truk Mitsubishi tronton BK 8406 FU di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), kawasan Pinang Lombang, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (15/10/2026).

Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi dan penumpang ransus mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, para tahanan dilaporkan selamat.

Berdasarkan informasi, mobil tahanan dan truk melaju dari arah berlawanan Rantauprapat menuju Medan.

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Kemudian, saat melintasi jalan berkelok di kawasan Pinang Lombang, kedua kendaraan tersebut bertabrakan.

Polisi bersama sejumlah warga membantu proses evakuasi korban dan memberikan pertolongan. Petugas juga melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan.