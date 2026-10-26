Polisi Selidiki Kematian Atlet Selam yang Berlaga di Porprov Jateng
jpnn.com, SEMARANG - Polrestabes Semarang menyelidiki dugaan kelalaian dalam peristiwa kematian atlet cabang olahraga selam saat bertanding dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jateng 2026.
"Kami masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana peristiwa itu terjadi," kata Kapolrestabes Semarang Kombes Erlin Tang Jaya, Senin.
Menurut dia, penyelidikan bertujuan untuk mengetahui kronologis serta faktor-faktor yang berkaitan dengan meninggalnya atlet tersebut.
Hingga saat ini, kata dia, sudah ada empat saksi yang dimintai keterangan.
Keempat saksi yang dimintai keterangan, lanjut dia, antara lain tenaga medis, petugas motoris yang melakukan pengawasan di area perlombaan, serta pihak penyelenggara kegiatan.
"Keterangan mereka kami perlukan untuk mengetahui situasi di lapangan, termasuk bagaimana pengawasan dan penanganan ketika korban mengalami kondisi darurat," katanya.
Berkaitan dengan penyebab kematian, dia mengatakan bahwa hasil pemeriksaan medis sementara menunjukkan adanya kandungan air dalam jumlah banyak di paru-paru korban.
"Ada kemungkinan korban mengalami tenggelam. Namun, untuk memastikan keseluruhan penyebab dan keadaan yang menyertai kejadian ini, pemeriksaan masih terus kami dalami," katanya.
Aparat kepolisian mengusut kematian seorang atlet selam yang meninggal ketika berlaga pada Porprov Jateng 2026.
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