Polisi Selidiki Kematian Pria di Kelab Malam Cibadak Bandung
jpnn.com - BANDUNG - Seorang pria berinisial DS (62 tahun) meninggal dunia setelah mendadak tidak sadarkan diri di salah satu kelab atau tempat hiburan malam di kawasan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung pada Senin (23/11/2026) malam.
Polisi masih menyelidiki penyebab kematian pria tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu berawal saat DS datang ke tempat hiburan malam tersebut sekitar pukul 22.50 WIB.
Setibanya di lokasi, korban memesan bir. Namun, setelah meminum minuman keras tersebut, DS tiba-tiba tidak sadarkan diri saat masih dalam posisi duduk.
Sejumlah orang sempat berupaya menyadarkan korban. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Petugas yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan sejumlah saksi.
Tim identifikasi (Inafis) Polrestabes Bandung turut diterjunkan untuk memeriksa kondisi tubuh korban.
Setelah pemeriksaan awal di lokasi, jenazah DS kemudian dibawa ke RS Sartika Asih untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Polisi menyelidiki kematian seorang pria yang meminum bir di salah satu kelab malam Cibadak, Bandung.
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