Polisi Selidiki Misteri Mayat Wanita Penuh Luka Bakar di Kamar Indekos Indramayu

jpnn.com, INDRAMAYU - Polisi menyelidiki kasus penemuan mayat wanita berinisial AP di salah satu kamar indekos di wilayah Singajaya, Kabupaten Indramayu pada Sabtu (9/8/2025).

Jenazah AP sebelumnya ditemukan dengan penuh luka bakar akibat kebakaran yang terjadi di kamar indekos tersebut.

Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang mengatakan pihaknya telah mengambil langkah-langkah penyelidikan dengan metode scientific investigation.

“Pertama, kami melakukan olah TKP dan mengerahkan Tim Inafis. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, kami juga mendatangkan tim Laboratorium Forensik. Sementara, terhadap korban telah dilakukan autopsi,” kata Fajar dalam keterangannya, Selasa (12/8).

Fajar menjelaskan penyidik saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti serta memeriksa saksi guna memastikan penyebab pasti kebakaran dan kematian korban.

“Hasil autopsi masih menunggu dari pihak medis. Kami harus membuktikan terlebih dahulu apakah kebakaran tersebut terjadi karena unsur kesengajaan atau tidak,” jelasnya.

Menurutnya, proses penyelidikan dilakukan secara profesional, cepat, dan transparan.

Polres Indramayu berkomitmen akan menyampaikan hasil perkembangan perkara ini kepada keluarga korban maupun masyarakat.