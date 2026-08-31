Polisi Selidiki Penemuan Jasad Bayi yang Digigit Anjing d Sumedang

jpnn.com - Polisi masih menyelidiki temuan jasad bayi laki-laki di Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, yang diduga mengalami luka akibat gigitan anjing.

Kapolsek Conggeang AKP Suratman menyebut bayi tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa lengan dan kaki kiri, sedangkan bagian wajah serta pergelangan kaki kanan mengalami luka yang diduga akibat gigitan anjing.

"Masih dalam penyelidikan, dugaan belum tahu pasti karena masih penyelidikan. Kondisi jasad sendiri mukanya sudah rusak, kaki sama tangan kiri itu bekas gigitan anjing," kata dia, Minggu (30/8/2026).

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Polisi masih mendalami identitas bayi, penyebab kematian, serta bagaimana bayi yang diperkirakan baru berusia satu hingga dua hari tersebut bisa berada di lokasi.

Dirinya juga menjelaskan bahwa jasad bayi sendiri ditemukan pada Sabtu (29/8) sekitar pukul 19.30 WIB, di halaman rumah kosong di Dusun Sukaluyu setelah diseret oleh seekor anjing.

Saksi sekaligus pemilik anjing, Rohimat Nur Fadilah, mengatakan awalnya dirinya mengira benda yang dibawa anjing peliharaannya merupakan bangkai anak kambing.

"Dibawa sama anjing, saya kira anak kambing. Ternyata bayi. Saya lihat enggak ada tangannya," ujar Rohimat.

Setelah memastikan benda tersebut merupakan bayi, Rohimat menghubungi saudara dan warga sekitar serta melaporkan temuan itu kepada kepolisian.