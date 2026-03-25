Polisi Selidiki Penemuan Jenazah Staf Bawaslu OKU Selatan di Rumah Kontrakan

jpnn.com, OKU SELATAN - Kepolisian Resor (Polres) OKU Selatan tengah melakukan penyelidikan penemuan jenazah seorang perempuan berinisial M.S (38) di rumah kontrakannya di Perumahan Bukit Berlian, Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, pada Rabu (25/3) sekitar pukul 07.50 WIB.

Korban merupakan staf Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) OKU Selatan. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh tetangganya yang curiga karena korban tidak terlihat beraktivitas.

Setelah dilakukan pengecekan, korban ditemukan dalan kondisi tergeletak di kamar mandi.

Warga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke jajaran Polres OKU Selatan, petugas langsung meluncur ke lokasi dan melakukan pengamanan area serta olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi di sekitar lokasi.

Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Muaradua untuk dilakukan pemeriksaan medis melalui Visum et Repertum (VER) guna memastikan penyebab kematian secara ilmiah.

Penyidik juga telah berkoordinasi dengan pihak keluarga korban yang berada di luar daerah untuk penanganan lebih lanjut.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menyampaikan penanganan kasus ini dilakukan secara serius dan sesuai prosedur.

“Personel telah bergerak cepat melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi. Saat ini kami menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan penyebab kematian,” tutur Nandang.