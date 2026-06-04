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Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Pabrik BYD di Subang, Dua Saksi Diperiksa  

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Pabrik BYD di Subang, Dua Saksi Diperiksa  
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Polres Subang sudah memeriksa dua orang saksi untuk menyelidiki penyebab kebakaran di pabrik BYD, Kabupaten Subang. Ilustrasi. Foto: Antara

jpnn.com, SUBANG - Pabrik milik PT BYD yang berlokasi di Desa Sawangan, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Subang, terbakar pada Rabu (3/6/2026) sekitar pukul 14.20 WIB.

Hingga hari ini, polisi masih melakukan penyelidikan ihwal penyebab kebakaran yang diduga berasal dari puntung rokok itu.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rochmawan mengatakan, Polres Subang telah memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian.

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Dia menyebut, tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran tersebut.

"Ada dua saksi yang sudah dimintai keterangan. Dalam kejadian ini hanya kerugian materil dan tidak ada korban jiwa," kata Hendra saat dikonfirmasi, Kamis (4/6).

Hendra mengatakan, untuk saat ini polisi bersama pihak terkait masih melakukan pendataan terkait kerugian akibat kebakaran tersebut.

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Pihaknya juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut soal penyebab kebakaran.

"Yang kebakar berupa kertas-kertas. Tapi karena asapnya tebal jadi dikira kebakaran besar. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan," ucap dia.

Polres Subang sudah memeriksa dua orang saksi untuk menyelidiki penyebab kebakaran di pabrik BYD, Kabupaten Subang.

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