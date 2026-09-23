Polisi Setop Penyelidikan Pelecehan Seksual oleh Bripda S, AKP Jahyadi Sibawaih Ogah Komentar

jpnn.com - Satuan Reserse Kriminal Polres Bima Kota menyetop penyelidikan dugaan pelecehan seksual oleh Bripda S yang dilaporkan perempuan berinisial LL.

Penghentian penyelidikan itu tertuang dalam surat pemberitahuan yang diterbitkan Satreskrim Polres Bima Kota pada 18 Agustus 2026.

Surat itu menyebutkan hasil penyelidikan menyimpulkan peristiwa yang dilaporkan LL bukan merupakan tindak pidana atau tidak terdapat cukup alat bukti.

"Terhadap hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyelidik diputuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil penyelidikan bukan merupakan tindak pidana atau tidak terdapat cukup alat bukti," demikian isi surat tersebut yang diterima pada Rabu (23/9/2026).

Kasat Reskrim Polres Bima Kota AKP Jahyadi Sibawaih saat dikonfirmasi enggan berkomentar dengan dalih baru menjabat.

"Untuk itu, saya jangan berkomentar. Karena baru (menjabat)," katanya melalui sambungan telepon.

Terlepas dari penghentian penyelidikan perkara pidana tersebut, Bripda S sebelumnya menjalani pemeriksaan etik secara internal di lingkungan Polri.

Dalam sidang etik yang berlangsung pada Agustus 2026, Bripda S dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).