Polisi Siapkan 3 Titik Penyekatan Menjelang Persib vs Persik di GBLA

jpnn.com - Polrestabes Bandung menerjunkan 2.316 personel untuk mengamankan pertandingan pekan ke-25 BRI Super League 2025/26 antara Persib Bandung vs Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam.

"Total pengamanan untuk pertandingan Persib melawan Persik Kediri berjumlah 2.316 personel, sehingga pertandingan bisa berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi para penonton yang hadir di stadion," kata Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin saat dikonfirmasi.

Dia menyebut personel mulai diturunkan sejak pukul 14.00 WIB untuk melakukan skrining awal di sejumlah titik penyekatan sebelum suporter diarahkan menuju pintu masuk stadion.

Selain pengamanan di sekitar stadion, Polrestabes Bandung juga menyiapkan personel di area penukaran tiket di Kiaracondong, tepatnya di lahan milik TNI yang sebelumnya sempat menimbulkan kepadatan.

"Rekayasa lalu lintas di Jalan Soekarno Hatta fleksibel, kita tahu itu jalan nasional, di Gedebage itu kami akan melaksanakan mitigasi," ujarnya.

Asep mengatakan ada tiga titik penyekatan yang akan diberlakukan untuk menyaring penonton yang akan masuk ke area stadion, yakni di Babakan Sayang, Rancanumpang, dan Cimencerang.

Selanjutnya, para penonton kemudian dipersilakan masuk ke area stadion dan kembali menjalani pemeriksaan saat masuk ke tribune sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama pertandingan berlangsung.

"Kalau ada suporter yang tidak memiliki tiket, akan kami putar balik. Kami pastikan yang masuk ke GBLA adalah mereka yang memiliki tiket resmi," ujarnya.