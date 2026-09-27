Polisi Sita Aset Miliaran Milik Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang

jpnn.com - Tim Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menyita sejumlah aset milik Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang (HT).

Penyitaan dilakukan setelah adik dari Komjen (Purn) Fadil Imran itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan bangunan gedung, dengan total nilai aset sekitar Rp 5,5 miliar.

Direktur Pencegahan dan Pemulihan Aset (DirP2) Kortas Tipidkor Brigjen Indra Lutrianto mengatakan penyitaan sejumlah aset bernilai ekonomi itu dilakukan untuk kepentingan pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Bupati Gowa.

"Aset pertama berupa satu unit rumah di Royal Spring, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), dengan nilai sekitar Rp 1,4 miliar, berikut dokumen kepemilikannya," kata Indra di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/9/2026).

Kedua, satu unit rumah di Waterfront, Kota Makassar, Sulsel, dengan nilai sekitar Rp 3,5 miliar berikut dokumen kepemilikannya.

"Bukti kepemilikan aset ini masih berupa PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli), karena rumah tersebut masih dalam masa kredit," ujarnya.

Aset yang ketiga, penyidik menyita satu mobil Toyota Hiace tahun 2025 bernomor polisi DD 7010 HT dengan nilai sekitar Rp 682 juta.

Brigjen Indra menyebut langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh penyidikan yakni memanggil dan memeriksa Bupati Gowa sebagai tersangka.