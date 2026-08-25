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Polisi Sita Sabu-Sabu & Alat Isap Saat Penangkapan Revaldo Fifaldi

Polisi Sita Sabu-Sabu & Alat Isap Saat Penangkapan Revaldo Fifaldi
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Arsip Foto - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (kanan) mendengarkan keterangan aktor Revaldo Fifaldi Suria Permana (kiri) saat rilis kasus narkoba di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (13/1/2023).(ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

jpnn.com - JAKARTA - Aktor Revaldo Fifaldi ditangkap polisi lagi karena dugaan penyalahgunaan narkoba.

Dalam penangkapan ini, polisi menyita barang bukti sabu-sabu dan alat isap.

"Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu beserta alat pengisapnya. Jadi, Saudara RF ini diduga penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (25/8). 

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Berdasarkan kronologi, Revaldo ditangkap pada Senin (24/8) malam.

Saat ini, Revaldo masih diperiksa kepolisian terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkannya.

"Benar tim dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan. Benar, Saudara RF berdasarkan informasi interogasi awal benar menggunakan narkotika jenis sabu-sabu,” kata Wisnu.

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Sebagai informasi, Revaldo pernah beberapa kali terjerat kasus narkoba.

Dia pernah ditangkap pada 2006 karena memiliki paket sabu-sabu, hingga divonis dua tahun penjara.

Aktor Revaldo Fifaldi ditangkap polisi lagi terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

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