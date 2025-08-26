Polisi Tahan 6 Tersangka Pengeroyokan Sekuriti Bandara Ngurah Rai

jpnn.com - DENPASAR - Satuan Reserse Kriminal Polres Kawasan Bandara I Gusti Nugrah Rai, Bali, menetapkan dan menangkap enam tersangka pengeroyokan terhadap petugas keamanan Bandara Ngurah Rai.

Kepala Seksi Humas Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Ipda I Gede Suka Artana saat dikonfirmasi di Denpasar, Selasa membenarkan informasi penangkapan dan penetapan tersangka tersebut.

Para pelaku ialah IT (26), ATN (29), MLS (28), AIS (25), TN (20), dan MIW (26), semuanya berasal dari Kabupaten Badung, Bali.

Peristiwa pemukulan terhadap sekuriti itu terjadi di area parkir taksi kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Artana menjelaskan kejadian pemukulan terhadap petugas keamanan di Bandara Ngurah Rai itu bermula dari ketidakpuasan sekelompok sopir taksi koperasi LJ terhadap kebijakan perusahaan taksi online pusat yang membatasi jumlah orderan.

Kondisi tersebut memicu emosi hingga situasi tidak terkendali, dan berujung pada tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap petugas keamanan yang berusaha menenangkan massa.

Akibat pengeroyokan tersebut, dua orang korban mengalami luka-luka, yakni Kadek PP (33) asal Gianyar dengan luka memar di pipi kiri dan bahu, serta Kadek AK (27) asal Kuta, yang mengalami luka gores di dada dan memar di wajah.

Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengakui perbuatannya.