Polisi Tahan Pemodal & Kepala Kongsi Pengolahan Emas Ilegal di Gorontalo

jpnn.com - GORONTALO - Penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo menahan dua tersangka kasus pertambangan dan pengolahan emas ilegal di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.

"Kedua tersangka ini ditetapkan atas kasus pertambangan serta pengolahan emas tanpa izin di Desa Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango," kata Direktur Reskrimsus Polda Gorontalo Komisaris Besar Maruly Pardede di Gorontalo, Senin (5/10).

Dia menambahkan setelah memeriksa 10 orang saksi, penyidik menemukan fakta-fakta dan menetapkan sekaligus menahan dua orang tersangka masing-masing berinisial CYN dan PL.

Sebelumnya, tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan penegakan hukum di lokasi tersebut dan mengamankan sembilan pekerja untuk dimintai keterangan.

Dari pemeriksaan awal, penyidik menemukan CYN berperan sebagai pemodal dan pemilik lokasi pengolahan maupun pemurnian emas hasil pertambangan ilegal. Sementara itu, PL berperan sebagai kepala kongsi (kelompok pekerja) dari kegiatan tersebut.

Penyidik turut menyita barang bukti 21 jenis, yaitu satu jeriken berisi air keras, delapan buah blower, lima karung berisi karbon, setengah sak karbon hasil olahan/lelesan, satu sak karung berisi boraks, lima unit tempat panggangan, lima unit skrin (penyaring), satu kompor gas dan delapan karung berisi pecahan kana (tempat peleburan material emas) bekas pakai.

Selanjutnya, tiga wadah kecil atau kana, empat labu erlenmeyer (gelas pemurnian), satu kana kotak berisi pasir, satu unit firegun (brander) beserta selang air, satu tanki bahan bakar bensin, dua baskom stainless steel, satu stoples plastik berisi boraks, dua alat timbangan digital.

Terdapat juga dua keping emas dengan berat masing-masing 75,71 gram dan 67,21 gram, serta dua unit mesin kompresor, satu botol air raksa (merkuri) seberat 5 kilogram.