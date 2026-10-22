Polisi Tahan Tersangka Penipuan Pembelian 138 Sapi di Tasikmalaya

jpnn.com - TASIKMALAYA - Kepolisian Resor Tasikmalaya menahan AS (29) tersangka kasus penipuan pembelian 138 sapi kurban di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Penahanan dilakukan untuk pengembangan lebih lanjut guna mengungkap siapa saja yang terlibat aksi kejahatan yang dilakukan AS.

Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Ade Papa Rihi mengatakan AS yang merupakan pedagang hewan kurban dilaporkan karena diduga melakukan penipuan jual beli hewan kurban bernilai ratusan juta rupiah di Tasikmalaya pada Iduladha 2025.

Menurut dia, korban yang sesama pegadang pasar hewan merasa ditipu karena sampai setahun lebih tidak ada pembayaran oleh tersangka. "Akibat perbuatan tersangka, korban mengalami kerugian materi sebesar Rp716.200.000," kata AKBP Ade kepada wartawan di Tasikmalaya, Rabu (21/10).

Korban pun akhirnya melaporkan persoalan itu kepada pihak kepolisian. Ade mengatakan bahwa berdasar laporan tersebut, polisi langsung bergerak menelusuri keberadaan pelaku, sampai akhirnya menangkap AS di taman Kompleks Asrama Pemadam Kebakaran, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (9/10).

"Tersangka langsung kami amankan dan dibawa ke Mapolres Tasikmalaya untuk menjalani pemeriksaan intensif serta penahanan," katanya.

Kapolres mengungkapkan bahwa tersangka menjalankan aksinya dengan mengumbar janji kepada korban inisial MS (38) di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, menjelang Hari Raya Iduladha 2025.

Tersangka lalu melakukan perjanjian dengan korban akan membeli sapi tersebut. Kemudian, korban yang percaya, menyerahkan 138 sapi kepada tersangka yang berjanji pembayaran akan dilakukan tiga hari sebelum Hari Raya Iduladha. ”Namun, hingga tenggat waktu yang dijanjikan, pelaku tidak melunasi pembayaran dan menghilang," katanya.

Akibat perbuatannya itu, tersangka kini mendekam di Rumah Tahanan Polres Tasikmalaya untuk pemeriksaan hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat Pasal 492 dan atau Pasal 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan.