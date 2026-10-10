menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Polisi Tangkap 104 Orang dalam Penggerebekan Kampung Narkoba di Makassar

Polisi Tangkap 104 Orang dalam Penggerebekan Kampung Narkoba di Makassar

Polisi Tangkap 104 Orang dalam Penggerebekan Kampung Narkoba di Makassar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana (kedua kiri) bersama kasat Narkobanya AKBP Lulik Febryantara (kanan), Direktur Ditresnarkoba Polda Sulel Kombes Pol Sugeng Sudarso (kedua kanan), menunjukkan barang bukti hasil penggerebekan di wilayah Kampung Borta, Kelurahan SUangga, Kecamatan Tallo, saat ekspos kasus di Halaman Mapolrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/10/2026) dini hari. ANTARA/Darwin Fatir

jpnn.com, MAKASSAR - Satnarkoba Polrestabes Makassar bersama Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan menggerebek kampung narkoba di Borta, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Makassar.

Polisi mengamankan seratusan orang dalam perkara ini.

"Kami melakukan penggerebekan secara bersama-sama dengan hasil didapatkan kurang lebih 104 orang. Tiga orang bandar," kata Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana saat ekspos di halaman Kantor Mapolrestabes, Sabtu dini hari.

Baca Juga:

Ia menyebutkan 104 orang yang diamankan tersebut, telah menjalani tes urine. Hasilnya, terdapat ada enam dinyatakan negatif dan selebihnya 98 orang dinyatakan positif. Selain itu ada enam perempuan turut diamankan usai penggerebekan tersebut.

Barang bukti yang diamankan sebanyak 10 gram narkotika jenis sabu. Tidak ada narkoba jenis ganja dan ekstasi. Ratusan alat hisap (bong), korek api, kamera CCTV, uang Rp49,6 juta diduga hasil penjualan sabu, 26 unit ponsel, dua buah timbangan, plastik saset kosong, pintu loket dari baja dan senjata tajam.

Kapolres mengungkapkan, pintu loket baja yang diamankan tersebut digunakan untuk melindungi penyedia yang menjual narkoba. Arya mengatakan, kampung narkoba itu sudah digerebek tahun lalu, di Sapiria dan Borta serta membongkar akses pintu masuk ke kampung narkoba tersebut.

Baca Juga:

Namun. dalam penggerebekan pada Jumat (9/10), pintunya sudah diperkuat dengan plat baja dan ada jendela loket, tetapi berhasil dibongkar paksa oleh petugas dengan gurinda.

Penggerebekan kampung narkoba itu berlangsung pada Jumat (9/10) sore hingga petang. Petugas sempat mendapat perlawanan dengan dilempari batu, namun diberikan tembakan peringatan, hingga semuanya berhasil diamankan.

Polrestabes Makassar bersama Polda Sulsel menggerebek kampung narkoba dan mengamankan 104 orang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co