Polisi Tangkap 104 Orang dalam Penggerebekan Kampung Narkoba di Makassar

jpnn.com, MAKASSAR - Satnarkoba Polrestabes Makassar bersama Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan menggerebek kampung narkoba di Borta, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Makassar.

Polisi mengamankan seratusan orang dalam perkara ini.

"Kami melakukan penggerebekan secara bersama-sama dengan hasil didapatkan kurang lebih 104 orang. Tiga orang bandar," kata Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana saat ekspos di halaman Kantor Mapolrestabes, Sabtu dini hari.

Ia menyebutkan 104 orang yang diamankan tersebut, telah menjalani tes urine. Hasilnya, terdapat ada enam dinyatakan negatif dan selebihnya 98 orang dinyatakan positif. Selain itu ada enam perempuan turut diamankan usai penggerebekan tersebut.

Barang bukti yang diamankan sebanyak 10 gram narkotika jenis sabu. Tidak ada narkoba jenis ganja dan ekstasi. Ratusan alat hisap (bong), korek api, kamera CCTV, uang Rp49,6 juta diduga hasil penjualan sabu, 26 unit ponsel, dua buah timbangan, plastik saset kosong, pintu loket dari baja dan senjata tajam.

Kapolres mengungkapkan, pintu loket baja yang diamankan tersebut digunakan untuk melindungi penyedia yang menjual narkoba. Arya mengatakan, kampung narkoba itu sudah digerebek tahun lalu, di Sapiria dan Borta serta membongkar akses pintu masuk ke kampung narkoba tersebut.

Namun. dalam penggerebekan pada Jumat (9/10), pintunya sudah diperkuat dengan plat baja dan ada jendela loket, tetapi berhasil dibongkar paksa oleh petugas dengan gurinda.

Penggerebekan kampung narkoba itu berlangsung pada Jumat (9/10) sore hingga petang. Petugas sempat mendapat perlawanan dengan dilempari batu, namun diberikan tembakan peringatan, hingga semuanya berhasil diamankan.