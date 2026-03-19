Polisi Tangkap 12 Terduga Penyerang Tenaga Kesehatan di Tambrauw

jpnn.com, PAPUA BARAT DAYA - Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menangkap 12 orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan terhadap empat tenaga kesehatan (nakes) di Kampung Jokbu, Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, pada Senin (16/3) lalu. Penangkapan dilakukan dalam operasi gabungan antara Polda Papua Barat Daya dan Polres Tambrauw.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Setya Agustin Hengkelare, mengatakan bahwa belasan orang tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mendalami peran masing-masing.

“Sebanyak 12 orang yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap tenaga kesehatan telah diamankan dan saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Papua Barat Daya,” ujarnya dalam keterangan pers di Mapolda di Aimas, Kabupaten Sorong, Kamis (19/3).

Para terduga pelaku yang diamankan berinisial TY (28), LY (57), SY (19), AY (44) yang diketahui sebagai Kepala Kampung Banfot, MY (29) selaku Kepala Kampung / Desa Bamusbama, serta BY, AY, TY, WY (49) seorang PNS, PY (49), dan YJ.

Dari tangan para terduga, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aksi penyerangan. Barang bukti tersebut antara lain tujuh senapan angin, tujuh parang, empat noken, tiga tombak, 11 anak panah, satu busur panah, satu kembang api, serta sejumlah benda lain seperti jimat, pupuk, dan telepon genggam.

Kompol Jenny menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah tim gabungan melakukan penyelidikan dan pengumpulan keterangan dari saksi-saksi di lokasi kejadian.

“Tim gabungan melakukan penggerebekan di wilayah Bamusbama berdasarkan hasil penyelidikan awal dan informasi masyarakat,” katanya.

Terkait status hukum ke-12 orang tersebut, ia menegaskan bahwa pihaknya masih mendalami untuk menentukan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga masih menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain serta motif di balik penyerangan yang menewaskan dua orang nakes tersebut.