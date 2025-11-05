menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Polisi Tangkap 14 Pelaku Tawuran Bawa Senjata Tajam di Pesanggrahan

Polisi Tangkap 14 Pelaku Tawuran Bawa Senjata Tajam di Pesanggrahan

Polisi Tangkap 14 Pelaku Tawuran Bawa Senjata Tajam di Pesanggrahan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. (ANTARA/dok)

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 14 pelaku tawuran diamankan petugas Polsek Pesanggrahan.

Pelaku tawuran tersebut membawa senjata tajam dan air cabai di Jalan H Radin Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Sudah 14 orang kami amankan," kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam, Rabu (5/11).

Baca Juga:

Dia mengatakan tawuran itu terjadi pada Selasa (4/11) sore sekitar pukul 16.00 WIB.

Informasi terkait tawuran itu diperoleh dari warga yang menyebutkan para pelaku membawa senjata tajam dan diduga membawa air keras.

Warga yang mengetahui kejadian itu mengaku tidak berani menangkap para pelaku tersebut lantaran takut dikenai senjata tajam.

Baca Juga:

Peristiwa itu terekam dalam rekaman video pengawas (CCTV), yang kemudian tersebar di media sosial.

Saat ini para pelaku tawuran itu telah diamankan. Namun, tidak menutup kemungkinan jumlah pelaku bertambah, sesuai perkembangan penyelidikan.

Sebanyak 14 pelaku tawuran bersenjata tajam diamankan petugas Polsek Pesanggrahan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI