Polisi Tangkap 15 Orang Terkait Pembunuhan Kacab Bank BUMN

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu (KCP) sebuah bank BUMN bernama Mohamad Ilham Pradipta (37).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, sebanyak sembilan orang ditangkap Subdit Jatanras, sedangkan enam lainnya diringkus Subdit Resmob.

"Ada 15 orang ditangkap," kata Ade Ary di Polda Metro Jaya, Selasa (26/8).

Ade Ary meminta publik untuk bersabar karena perkara ini membutuhkan waktu untuk pemeriksaan.

"Kami menerapkan prinsip kehati-hatian dan proporsional," tuturnya.

Ade Ary belum memerinci siapa saja yang telah ditangkap dan peran dari masing-masing pelaku.

Sebelumnya, polisi telah menangkap delapan orang yang terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan Mohamad Ilham Pradipta (37), Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta.

Delapan orang yang ditangkap merupakan dua kelompok pelaku, yakni eksekutor di lapangan dan aktor intelektual di balik layar.