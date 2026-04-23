jpnn.com - Sebanyak 172 orang ditangkap polisi menyusul terjadinya peristiwa kericuhan di depan Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolresta) Malang Kota, Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu (29/11/2026) dini hari.

"Sekelompok massa ditindak secara tegas dan terukur," kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast di Mapolresta Malang Kota, Minggu.

Polda Jawa Timur merinci 172 orang yang diamankan terdiri dari 63 anak-anak, delapan wanita, dan 101 laki-laki dewasa.

Baca Juga: Menko Polkam Minta Kasus Tewasnya Pelajar Silva di Malang Diusut Tuntas

Ratusan orang itu diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena merusak fasilitas umum dan fasilitas milik kepolisian.

Selain merusak fasilitas, massa aksi melakukan pelemparan batu, membakar pembatas jalan, melempar bom molotov.

Penindakan tegas dan terukur yang dilakukan oleh personel dari Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota.

Polisi menilai aksi massa aksi dapat mengancam keselamatan masyarakat dan para pengguna jalan.

Kombes Jules memperkirakan massa aksi yang mendatangi dan berkumpul di depan Mapolresta Malang Kota antara 200-300an orang.