Polisi Tangkap 2 Debt Collector Rampas Motor Ojol di Bandung
jpnn.com, BANDUNG - Satreskrim Polrestabes Bandung mengamankan dua orang mata elang (matel) atau debt collector yang diduga mengambil paksa unit sepeda motor milik driver ojek online (online).
Perampasan itu terjadi di Jalan BKR, Kota Bandung pada Selasa (4/11/2025) sekitar pukul 12.00 WIB.
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton mengatakan pihaknya membawa dua debt collector ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan pascainsiden.
Adapun setelah kejadian, ratusan driver ojol itu mendatangi kantor yang diduga markas. Sempat terjadi keributan di sana.
"Baru dua orang (yang diamankan), dari matel," kata Anton saat ditemui di lokasi kejadian.
Anton menuturkan berdasarkan pengakuan korban, matel tersebut juga melakukan penganiayaan terhadapnya.
"Diduga melakukan perampasan dan penganiayaan. Kami akan melakukan penyelidikan terkait kejadian ini," ucap dia.
Menurutnya, aksi debt collector itu berpotensi di pidana apabila benar ada upaya perampasan.
Polisi mengamankan dua orang debt collector yang diduga merampas sepeda motor milik driver ojol di Jalan BKR Bandung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Matel Rampas Motor Ojol di BKR Bandung, Ini yang Terjadi
- Pengusutan Kasus Jual Beli Jabatan, Kejaksaan Periksa Ketua NasDem Kota Bandung
- Bea Cukai Bandung Gagalkan Peredaran 772.800 Batang Rokok Ilegal
- Dicari Pengemudi Ojol yang Sebabkan Penumpang Tewas Seusai Kecelakaan
- Penjelasan SMP 1 Pasundan Bandung Seusai Insiden Atap Ruang Kelas Ambruk Menimpa 6 Siswa
- Cekcok Kakak-Adik di Bandung Berujung Maut, Korban Tewas Ditusuk