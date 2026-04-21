Polisi Tangkap 3 Pelaku Pembantaian di Perbatasan Kalteng-Kaltim

Kapolres Barito Utara, AKBP Singgih Febiyanto (kiri), didampingi Kasat Reskrim AKP Ricky Hermawan (tengah) dan Kasubsipenhumas, Iptu Novendra WP, memberikan keterangan kepada pers di Muara Teweh, Selasa (21/4/2026). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, BARITO UTARA - Aparat kepolisian menangkap tiga pelaku pembantaian sadis yang menewaskan lima orang di wilayah perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ketiganya sebelumnya telah masuk dalam daftar pencarian setelah identitas mereka diketahui aparat.

Peristiwa berdarah tersebut terjadi pada Minggu (19/4) sore dan menimpa satu keluarga di wilayah Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara. Dalam kejadian itu, lima orang dilaporkan meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka kritis dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, para pelaku datang menggunakan kendaraan dan membawa senjata tajam serta senjata api rakitan. Mereka sempat menanyakan identitas korban sebelum melakukan serangan secara brutal.

“Pelaku datang menggunakan mobil, lalu menanyakan identitas korban sebelum menyerang,” demikian keterangan saksi yang selamat.

Serangan dilakukan secara membabi buta hingga para korban tidak berdaya. Setelah itu, pelaku juga diduga membakar bangunan milik korban sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian.

Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan penyelidikan dan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkap ketiga pelaku. Penangkapan ini diharapkan dapat mengungkap motif di balik aksi pembunuhan yang menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat setempat.

Sejauh ini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya motif tertentu maupun keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

