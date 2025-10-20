Polisi Tangkap 3 Pembunuh Sopir yang Tewas Dalam Truk di Ogan Ilir

jpnn.com - Tim gabungan dari Jatanras Polda Sumsel dan Polres Ogan Ilir menangkap tiga pelaku pembunuhan terhadap sopir truk di area perkebunan tebu Desa Betung I Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, Sabtu (11/10/2025) lalu.

Tak hanya itu, mayat sopir truk tersebut juga dibakar oleh para tersangka.

Tiga tersangka yang ditangkap berinisial (24), RS (24) dan A (34) yang masing-masing merupakan warga Desa Payalingkung, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir. Sedangkan satu orang lagi yang masih buron adalah IS (33) yang juga warga Desa Payalingkung.

Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo menerangkan bahwa korban bernama Asril Wahyudi (28), sopir tronton warga asal Solok, Sumbar.

"Korban dan tersangka AS sudah saling mengenal," terang Bagus, Senin (20/10/2025).

Peristiwa itu bermula saat AS dihubungi oleh pemimpin proyek pembangunan jembatan di DesaTanah Abang Kecamatan Muara kuang, Ogan Ilir berinisial P.

AS diminta untuk mencari beberapa orang yang akan diajak bekerja sehingga dia mengajak para tersangka.

"Mereka lalu diarahkan menunggu truk tronton yang dikendarai korban untuk sama-sama menuju ke lokasi proyek. Saat itu korban mengangkut peralatan yang diperlukan dalam proyek," kata Bagus.