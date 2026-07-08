Polisi Tangkap 4 Pelajar Pelaku Pengeroyokan Pemuda di Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Polisi meringkus empat remaja pelaku kekerasan terhadap pemuda hingga korban mengalami sejumlah luka serius di kawasan 13 Ulu, Kecamatan SU I, Palembang.

Masing-masing remaja berinisial S (17), P (18), J (15), dan G (14). Mereka merupakan warga Kecamatan Seberang Ulu I.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (5/7/2026) sekitar pukul 04.20 WIB di Jalan KH Azhari, Lorong Sungai Aur, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang.

Saat itu korban Zihan (21) tengah berkumpul bersama sejumlah temannya di depan rumah rekannya bernama Junaidi. Tanpa diduga, sekelompok pelaku datang dan langsung melakukan penyerangan.

Dalam aksi tersebut, salah seorang pelaku diduga menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat untuk membacok dan menusuk korban. Sementara pelaku lainnya memukul korban dengan tangan kosong.

Korban bersama teman-temannya kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju pos polisi 10 Ulu. Selanjutnya korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Akibat kejadian tersebut, Zihan mengalami luka robek di kepala bagian kanan, gigi depan patah, bibir pecah, luka tusuk di tangan kiri, serta lecet pada ibu jari kiri. Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang.

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP M. Jedi P membenarkan penangkapan empat remaja tersebut.