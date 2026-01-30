Polisi Tangkap Bajing Loncat Bersajam di Jakarta Utara, Sempat Palak Sopir Truk

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Seorang pelaku bajing loncat berinisial AD yang kerap meresahkan pengguna jalan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, ditangkap.

Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat dan video viral yang beredar di media sosial.

Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di kediamannya pada Rabu (28/1) sore tanpa perlawanan.

Aksi kriminal pelaku terjadi pada Selasa (27/1) malam saat lalu lintas di Jalan Raya Cilincing sedang mengalami kemacetan parah.

"Pelaku mendatangi sopir truk yang sedang melintas dan mencoba memalak dengan mengancam menggunakan senjata tajam berupa pisau," ujar Andry di Jakarta Utara, Jumat (30/1).

Upaya pemalakan tersebut gagal setelah korban melakukan perlawanan, tetapi pelaku sempat melakukan pemukulan ke punggung korban menggunakan tangan kosong dan melarikan diri.

"Tidak ada luka. Korban hanya dipukul dengan tangan kosong," ucapnya.

Identitas AD terungkap setelah tim siber kepolisian memantau rekaman kejadian yang diunggah oleh akun @polrestrojakut di Instagram.