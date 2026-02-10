menu
Polisi Tangkap 2 Begal di Tangerang

Ilustrasi begal sadis ditangkap polisi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, TANGERANG - Polres Metro Tangerang Kota meringkus dua orang pelaku begal yang merampas satu sepeda motor warga.

Pelaku beraksi di wilayah Jalan Maulana Hasanudin, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, Tangerang.

"Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan senjata tajam berupa satu bilah pisau serta kunci letter T yang disimpan di dalam tas dan saku jaket," kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari, Selasa.

Kapolres menuturkan pengungkapan kasus berawal saat petugas mencurigai gerak-gerik dua pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor tanpa pelat nomor dan mengenakan jaket ojek online.

Dua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial J alias Jack (28) dan AS (21). Dari hasil interogasi awal, keduanya mengakui hendak menggunakan senjata tajam tersebut untuk melakukan aksi perampasan sepeda motor milik korban.

Selain itu kedua pelaku juga mengakui telah melakukan aksi begal sebelumnya dengan modus memepet korban, menodongkan senjata tajam dan senjata api jenis pistol, hingga korban terjatuh dan tak berdaya.

"Dari kejahatan tersebut, pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor milik korban," kata Kapolres Kombespol Jauhari.

Kapolsek Batuceper Kompol Gunawan menjelaskan peristiwa terjadi pada Senin (9/2) pukul 02.30 WIB saat Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Batuceper melaksanakan patroli mobile di wilayah untuk menekan kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.

