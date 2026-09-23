Polisi Tangkap Dua WNA Iran Terduga Pelaku Hipnotis

jpnn.com, DENPASAR - Polisi menangkap dua warga negara Iran yang diduga terlibat dalam video viral di media sosial terkait aksi hipnotis terhadap warga di Tabanan, Bali.

Kedua WNA tersebut diamankan setelah polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan mereka di wilayah Kuta.

"Tim Opsnal Polsek Kuta langsung melakukan penyelidikan setelah memperoleh informasi terkait keberadaan orang asing yang diduga terlibat dalam video tersebut," kata Kepala Seksi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya di Denpasar, Selasa.

Saat dikonfirmasi terkait identitas kedua WNA itu, Adi tidak menyebut secara spesifik nama atau pun inisial dari mereka.

Dia menjelaskan penyelidikan dilakukan pada Minggu malam (20/9) oleh Tim Opsnal Polsek Kuta di bawah pimpinan Kapolsek Kuta Kompol Laksmi Trisnadewi Wieryawan.

Petugas kemudian menemukan dua WNA Iran yang diduga merupakan orang yang terlibat dalam video viral tersebut. Keduanya diketahui menginap di salah satu hotel di kawasan Jalan Kartika Plaza, Kuta.

Saat dimintai keterangan oleh petugas, kedua WNA tersebut mengakui perbuatan sebagaimana yang terlihat dalam video yang beredar di media sosial.

Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi memperoleh informasi kejadian yang terekam dalam video tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Tabanan.