Polisi Tangkap Komplotan Curanmor Belasan Kendaraan di Tangerang

jpnn.com, TANGERANG - Polisi menangkap komplotan pencurian belasan kendaraan sepeda motor maupun mobil yang beroperasi lintas wilayah di Tangerang.

“Pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menindak tegas pelaku kejahatan jalanan, khususnya curanmor yang sangat meresahkan,” ujar Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari, Senin.

Dia mengatakan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan serupa.

“Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku curanmor. Seluruh jajaran kami instruksikan untuk terus meningkatkan patroli, penyelidikan, dan penindakan terhadap jaringan kejahatan,” tegasnya.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikhesit menjelaskan pengungkapan ini bermula dari laporan warga terkait hilangnya dua unit sepeda motor di Desa Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kamis (9/4) dini hari.

Korban berinisial ANI menyadari kejadian tersebut saat mendapati gerbang garasi rumahnya terbuka dan kendaraan raib. Total kerugian ditaksir mencapai Rp47 juta.

Baca Juga: Komplotan Maling Motor Menyamar Jadi Debt Collector

Pihaknya langsung melakukan penyelidikan dengan menganalisis rekaman CCTV serta memetakan titik-titik rawan curanmor.

Pada Sabtu (25/4/2026) sekitar pukul 03.30 WIB, tim opsnal yang tengah patroli mencurigai empat orang yang berboncengan menggunakan tiga sepeda motor di wilayah Cipondoh. Petugas kemudian melakukan pembuntutan hingga ke wilayah Cisauk, Tangerang Selatan.