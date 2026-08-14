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Polisi Tangkap Mahasiswa Pelaku Penembakan Pakai Airgun

Polisi Tangkap Mahasiswa Pelaku Penembakan Pakai Airgun
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Wakapolres Balikpapan AKBP Fauzan Arianto. (ANTARA/HO-Humas Polresta Bpn)

jpnn.com, BALIKPAPAN - Polisi menangkap seorang mahasiswa yang diduga terlibat aksi penembakan menggunakan senapan angin (airgun) di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur.

Penangkapan terduga pelaku setelah tim gabungan dari Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan menelusuri rekaman video serta sejumlah kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian.

"Pelaku sudah kami amankan bersama barang bukti senapan angin yang digunakan,” kata Wakapolresta Balikpapan AKBP Fauzan Arianto, Kamis.

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Aksi penembakan tersebut diketahui terjadi pada Rabu (12/8) sore.

Pelaku langsung dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Fauzan menjelaskan senjata airgun tersebut masih diperiksa di laboratorium forensik untuk memastikan jenis, legalitas, serta peruntukannya.

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Dia menngatakan polisi masih memastikan apakah senjata itu dimiliki secara sah dan penggunaannya sesuai aturan.

“Kami cek seluruh aspek senjata, termasuk dokumen kepemilikan,” ujarnya.

Polisi menangkap seorang mahasiswa yang diduga terlibat aksi penembakan menggunakan airgun.

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