menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Polisi Tangkap Para Pelaku Pembunuhan Kacab Bank, Apa Motifnya?

Polisi Tangkap Para Pelaku Pembunuhan Kacab Bank, Apa Motifnya?

Polisi Tangkap Para Pelaku Pembunuhan Kacab Bank, Apa Motifnya?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelaku ditangkap. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kasus pembunuhan kepala cabang (kacab) sebuah bank di Jakarta menggemparkan masyarakat.

Jasad korban berinisial IP (37 tahun) ditemukan di Kampung Karangsambung, RT 8/RW 4, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Seorang warga di area persawahan yang pertama kali menemukan jenazah IP mengungkapkan kaki dan tangan korban dalam kondisi terikat, sedangkan matanya terlilit lakban.

Baca Juga:

Korban sebelum dihabisi, diculik para pelaku di salah satu pusat perbelanjaan di Ciracas, Jakarta Timur.

"Baru empat orang yang diamankan, eksekutornya lagi dikejar, lagi lari," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky saat dikonfirmasi, Kamis (21/8).

Berdasarkan hasil penyelidikan, empat orang terduga pelaku ditangkap karena terlibat dalam penculikan dan pembunuhan tersebut.

Baca Juga:

Dicky mengatakan kasus ini ditangani Resmob Polda Metro Jaya.

Apa Motif Para Pelaku?

Tim Resmob Polda Metro Jaya menangkap empat pelaku pembunuhan kepala cabang (kacab) bank di Jakarta.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI