Polisi Tangkap Para Pelaku Pembunuhan Kacab Bank, Apa Motifnya?
jpnn.com, JAKARTA - Kasus pembunuhan kepala cabang (kacab) sebuah bank di Jakarta menggemparkan masyarakat.
Jasad korban berinisial IP (37 tahun) ditemukan di Kampung Karangsambung, RT 8/RW 4, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Seorang warga di area persawahan yang pertama kali menemukan jenazah IP mengungkapkan kaki dan tangan korban dalam kondisi terikat, sedangkan matanya terlilit lakban.
Korban sebelum dihabisi, diculik para pelaku di salah satu pusat perbelanjaan di Ciracas, Jakarta Timur.
"Baru empat orang yang diamankan, eksekutornya lagi dikejar, lagi lari," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky saat dikonfirmasi, Kamis (21/8).
Berdasarkan hasil penyelidikan, empat orang terduga pelaku ditangkap karena terlibat dalam penculikan dan pembunuhan tersebut.
Dicky mengatakan kasus ini ditangani Resmob Polda Metro Jaya.
Apa Motif Para Pelaku?
Tim Resmob Polda Metro Jaya menangkap empat pelaku pembunuhan kepala cabang (kacab) bank di Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polisi Ungkap Peredaran 1,26 Kg Sabu-Sabu di Depok, Tangkap 1 Pengedar
- Polisi Temukan Fakta Baru Kasus Pembunuhan Kepala Cabang Bank
- Dibunuh Suami, Jasad Ibu Muda Dibuang di Hutan Jati
- Penembakan 2 Personel Brimob, Anggota KKB Pimpinan Aibon Kogoya Ditangkap
- Sebelum Dibunuh, Kepala Cabang Bank di Jakarta Bersama Pimpinannya
- Kepala Cabang Bank di Jakarta Diculik-Dibunuh