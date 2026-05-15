Polisi Tangkap Pelaku Begal Kurir yang Viral di Astanaanyar Bandung, 2 Masih Buron

jpnn.com, BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung menangkap dua dari empat pelaku pembegalan terhadap kurir paket yang terjadi Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung.

Aksi pembegalan kurir tersebut sempat viral di media sosial karena para pelaku menjalankan aksinya secara berkelompok dan berhasil membawa kabur paket juga sepeda motor korban.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan para pelaku mengancam korban menggunakan pisau saat beraksi.

"Korban saat itu sedang berhenti di pinggir jalan karena hujan, kemudian ada pelaku berjumlah 4 orang, salah satunya berawal dari meminta plastik, tetapi kemudian melakukan pengancaman kepada korban menggunakan sebilah pisau. Kemudian di situ dia mengambil barang dari korban dan pelaku melarikan diri," kata Anton dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Jumat (15/5).

Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap ada empat orang pelaku. Dua di antaranya berhasil ditangkap dan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Beberapa saat setelah kejadian, dari Polsek mengetahui adanya kejadian tersebut bersama-sama, langsung melakukan pengejaran kepada para pelaku, dan didapatkan dua orang pelaku saat ini sudah diamankan," ujarnya.

Anton menjelaskan, dua orang tersangka yang diamankan masing-masing berinisial R (25 tahun) dan RR (29 tahun) asal Kota Bandung. Sementara dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak polisi.

Para pelaku, kata Anton, memilih korban secara random sebelum akhirnya menjalankan aksi kriminal tersebut.