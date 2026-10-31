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Polisi Tangkap Pelaku Pembacokan dan Penembakan di Kampung Ambon

Polisi Tangkap Pelaku Pembacokan dan Penembakan di Kampung Ambon
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Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imron Ermawan (tengah) dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (31/10/2026). ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap FDM, pelaku penganiayaan dan penembakan di Kampung Ambon, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Kepada polisi, pelaku mengaku penembakan dilakukan bermotif balas dendam.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imron Ermawan mengatakan penyerangan tersebut terjadi pada Rabu (14/10) sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Pinggir Kali, Kalibaru Timur, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

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"Berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa ini dilatarbelakangi oleh motif balas dendam. Tersangka berinisial FDM merasa tidak terima setelah sebelumnya mengalami pemukulan oleh sekelompok orang," kata Imron dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan tersangka FDM kemudian mengumpulkan sejumlah rekannya dan mendatangi lokasi kejadian dengan membawa senjata tajam jenis parang serta senjata api rakitan.

Setibanya di lokasi, kelompok tersebut melakukan penyerangan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api.

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"Akibat kejadian tersebut, tiga orang menjadi korban. Dua orang mengalami luka bacok dan satu orang mengalami luka tembak pada bagian telinga," ujar Imron.

Setelah kejadian itu, tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang terdiri dari Subdit Resmob, Jatanras, dan Ranmor langsung melakukan penyelidikan untuk mengusut para pelaku.

Polisi mengungkap motif pelaku pembacokan dan penembakan di Kampung Ambon, Jakarta Barat.

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