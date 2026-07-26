Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Warkuk Ranau Selatan

jpnn.com, OKU SELATAN - Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Dusun V, Desa Segigok Raya, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Kurang dari satu hari setelah kejadian, terduga pelaku berinisial EW (35) diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 23 Juli 2026 sekitar pukul 14.30 WIB. Korban berinisial M (60) seorang petani ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Baca Juga: Otak Pembunuhan Warga Nganjuk Seorang Wanita

Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan langsung ditindaklanjuti oleh jajaran Polres OKU Selatan melalui serangkaian penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan para saksi serta berkoordinasi dengan tenaga medis untuk kepentingan penyidikan.

Kapolres Ogan Komering Ulu Selatan AKBP I Made Redi Hartana menerangkan bahwa setelah melakukan rangkaian penyelidikan, pada malam harinya, personel Satreskrim Polres OKU Selatan memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku.

"Personel bergerak menuju lokasi dan mengamankan EW di kediamannya. Pelaku sempat berupaya menghindari petugas. Namun, pelaku berhasil diamankan," terang I Made, Minggu (26/7/2026).

Baca Juga: Polisi Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Bidan oleh Suami di Situbondo

Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis parang serta beberapa barang bukti lainnya yang berkaitan dengan peristiwa pidana. Seluruh barang bukti telah diamankan guna kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, peristiwa diduga berasal ketika pelaku mendatangi pondok milik korban yang berada di kawasan kebun. Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi percekcokan yang kemudian berujung pada tindak kekerasan menggunakan senjata tajam.