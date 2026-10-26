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Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun

Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun
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Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Kombes Polisi Roy Hutton Marulamrata Sihombing. ANTARA/HO-FRZ

jpnn.com - SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Madiun.

Polisi menangkap seorang pria berinisial DBM yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap istri sirinya, DH (30) dan anaknya, AG (4).

Tersangka ditangkap polisi pada Minggu (25/10). Penangkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan atas laporan hilangnya DH dan anaknya yang berasal dari Bogor.

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"Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata hilangnya korban karena terjadi pembunuhan yang dilakukan suami siri dari perempuan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Roy Hutton Marulamrata Sihombing di Surabaya, Senin (26/10).

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pembunuhan terjadi di kamar Hotel Mataram Baru, Jalan Dr. Soetomo, Kota Madiun, Selasa (20/10).

Tersangka DBM diduga terlebih dahulu membunuh DH, kemudian menghabisi nyawa AG yang masih berusia empat tahun.

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"Peristiwa pembunuhan cukup sadis. Pertama, pelaku melakukan pembunuhan terlebih dahulu terhadap istri sirinya di kamar hotel di Madiun, baru membunuh anaknya," ujar Roy.

Setelah membunuh kedua korban, tersangka diduga membawa jasad mereka ke pekarangan rumah.

Polisi dari Polda Jawa Timur menangkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Madiun.

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