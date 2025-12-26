Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Mahasiswi

jpnn.com, BANJARMASIN - Penyebab kematian mahasiswi berinisial ZD akhirnya terungkap. Korban dibunuh.

Kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad korban, polisi menangkap pelaku.

Pelaku seorang pemuda berinisial MS (20).

MS ditangkap kurang dari 24 jam setelah temuan mayat perempuan di dalam selokan yang berlokasi di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Rabu.

"Belum 24 jam pelaku sudah ditangkap oleh Polresta Banjarmasin dan pada Jumat (26/12) sekitar pukul 09.00 WITA akan kami rilis resmi kasusnya," kata Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi di Banjarmasin, Kamis.

Korban merupakan warga Lok Tamu, Kacamatan Mataraman, Kabupaten Banjar.

Kasus ini sebelumnya berawal dari penemuan mayat yang mana menyebutkan, jasad korban ZD pertama kali ditemukan petugas kebersihan jalan yang sedang bekerja di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Mendengar adanya hal tersebut, petugas Polresta Banjarmasin bersama Inafis Satreskrim Polresta Banjarmasin langsung mendatangi lokasi guna melakukan olah TKP dan mengamankan area.