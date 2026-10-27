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Polisi Tangkap Pelaku Pengeroyokan Tukang Parkir di Pasar Caringin Bandung

Polisi Tangkap Pelaku Pengeroyokan Tukang Parkir di Pasar Caringin Bandung
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Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polisi menangkap para pelaku pengeroyokan maut yang menewaskan dua orang di kawasan Pasar Induk Caringin, Kota Bandung.

Para pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolrestabes Bandung.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengonfirmasi penangkapan para terduga pelaku yang dilakukan pada Senin (26/10/2026).

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"Sudah ada beberapa yang diamankan," kata Anton saat dikonfirmasi, Selasa (27/10).

Ia menjelaskan pemeriksaan secara intensif masih dilakukan untuk mengurai fakta hingga kronologi kejadian.

Pemeriksaan juga untuk memetakan peran masing-masing para terduga pelaku yang diamankan.

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"Sedang dilakukan pemeriksaan untuk memastikan peran mereka dalam kejadian tersebut," jelasnya.

Meski demikian, Anton belum merinci ihwal jumlah terduga pelaku yang sudah diringkus. Pihak kepolisian masih terus mendalami di lapangan.

Polisi menangkap beberapa orang terduga pelaku pengeroyokan maut yang menewaskan dua orang di Pasar Caringin, Kota Bandung.

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