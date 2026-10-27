Polisi Tangkap Pelaku Pengeroyokan Tukang Parkir di Pasar Caringin Bandung
jpnn.com, BANDUNG - Polisi menangkap para pelaku pengeroyokan maut yang menewaskan dua orang di kawasan Pasar Induk Caringin, Kota Bandung.
Para pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolrestabes Bandung.
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengonfirmasi penangkapan para terduga pelaku yang dilakukan pada Senin (26/10/2026).
"Sudah ada beberapa yang diamankan," kata Anton saat dikonfirmasi, Selasa (27/10).
Ia menjelaskan pemeriksaan secara intensif masih dilakukan untuk mengurai fakta hingga kronologi kejadian.
Pemeriksaan juga untuk memetakan peran masing-masing para terduga pelaku yang diamankan.
"Sedang dilakukan pemeriksaan untuk memastikan peran mereka dalam kejadian tersebut," jelasnya.
Meski demikian, Anton belum merinci ihwal jumlah terduga pelaku yang sudah diringkus. Pihak kepolisian masih terus mendalami di lapangan.
Polisi menangkap beberapa orang terduga pelaku pengeroyokan maut yang menewaskan dua orang di Pasar Caringin, Kota Bandung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jadi Penentu Kemenangan Persib, Adam Alis Ungkap Hal yang Lebih Penting dari Golnya
- Milos Joksic Pasrah, Masa Depannya di Garudayaksa FC Bergantung pada Manajemen
- Tangkap Pelaku Pembacokan Bobotoh di Bogor, Polisi Jelaskan Kronologi Kejadian
- Sampaikan Belasungkawa, Manajemen Persib Bandung Kawal Kasus Tewasnya Bobotoh di Sukaraja
- Bobotoh Bogor Tewas Seusai Nonton Laga Persib vs Garudakyaksa, Begini Sikap Manajemen
- Persib Berduka atas Meninggalnya Bobotoh Asal Bogor, Ini Pesan Maung Bandung