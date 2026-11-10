Polisi Tangkap Pelaku Penyerangan Bobotoh, Ternyata Suporter PSIS Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Polisi menangkap empat orang pelaku penyerangan rombongan suporter Persib Bandung Bobotoh seusai bertanding melawan Java United di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Keempat orang yang diamankan merupakan suporter PSIS Semarang. Mereka berinisial A (18), DA (27), DB (27), dan D.

“Kalau saya lihat ini suporter fanatik. Kelompok dari Panser Biru,” kata Kapolrestabes Semarang Kombes Erlin Tang Jaya di Mapolda Jateng, Senin (9/11).

Erlin menjelaskan para pelaku sengaja mengadang suporter Persib yang baru saja menonton pertandingan idolanya di Stadioin Jatidiri Semarang.

Dalam aksinya, para pelaku juga mempersiapkan batu dan batako untuk merusak bus suporter Persib.

Kaca-kaca bus, mulai dari bagian pengemudi hingga jendela penumpang, pecah. Termasuk kaca belakang bus bernomor polisi Z-7605-AJ.

Akibat penyerangan itu, satu orang suporter Persib bernama Siti Aminah terluka pada pelipis kanan.

“Batu yang kami temukan di dalam kendaraannya, di motornya dia itu ada batu. Memang sengaja untuk mengadang kendaraan yang salah jalur masuk ke Jalur Gombel itu,” kata Kombes Erlin.